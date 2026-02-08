Parque Ecológico permanece fechado neste domingo após chuva intensa

O Parque Ecológico de São Carlos permanecerá fechado para visitação pública neste domingo (8) em razão da forte chuva registrada na noite de sábado (7), que comprometeu as condições de acesso ao local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, nenhum animal foi atingido pela ocorrência. A decisão pelo fechamento foi tomada de forma preventiva, com o objetivo de garantir a segurança dos visitantes e das equipes que atuam no parque.

Ainda segundo a Secretaria, a visitação será retomada normalmente na próxima terça-feira (10), no horário habitual, das 8h às 16h30.

A administração do parque orienta a população a acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para novas atualizações.

Leia Também