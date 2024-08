Paróquia São Nicolau recebe novo Pároco neste domingo

Padre Nilson - Crédito: divulgação

Neste domingo (1), às 09h30, a Paróquia São Nicolau se prepara para um momento significativo: a posse canônica do Padre Nilson de Paula Francisco. A cerimônia será presidida por Dom Luiz Carlos Dias e contará com a presença da comunidade católica de São Carlos, que está convidada a participar deste evento especial.

O novo pároco, que até então exercia seu ministério na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Grande Cidade Aracy, chega com entusiasmo e um forte desejo de se integrar à comunidade. Em suas palavras, Padre Nilson enfatizou a importância de ser um líder presente e acessível, com foco nas pastorais e movimentos da paróquia. Ele planeja visitar as casas dos paroquianos e oferecer assistência aos doentes, reafirmando seu compromisso com a comunhão e o cuidado pastoral. “Peço que todos rezem por mim e rogo a Deus a bênção para todos os paroquianos da São Nicolau”, destacou.

Trajetória do Padre Nilson

Natural de Tabatinga, SP, Padre Nilson iniciou sua formação no Seminário Propedêutico em Jaú em 2001. No ano seguinte, começou o curso de Filosofia no Seminário Diocesano de São Carlos, onde realizou seu estágio pastoral na Paróquia São Nicolau sob a orientação do então Pe. Eduardo Malaspina.

Ele também teve a oportunidade de estagiar junto ao Bispo Dom Joviano de Lima Júnior entre 2003 e 2004. Em 2005, mudou-se para Campinas para cursar Teologia na PUC, realizando estágios em várias paróquias. Foi ordenado sacerdote em 13 de fevereiro de 2009 por Dom Paulo Sérgio Machado e assumiu sua primeira paróquia como pároco na Paróquia Senhor Bom Jesus em Mineiros do Tietê.

De 2011 a 2015, atuou como pároco da Paróquia Santo Antônio e São Vicente em Itápolis e depois como vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora das Graças em Araraquara. Em novembro de 2016, começou a auxiliar nos trabalhos do Arquivo Diocesano e na Paróquia São Sebastião em São Carlos. Em janeiro de 2019, assumiu a Comunidade Sacerdotal Nossa Senhora de Guadalupe.

Expectativas para o Futuro

A transferência para a Paróquia São Nicolau foi uma surpresa para Padre Nilson, que reafirma seu compromisso com a obediência ao bispo desde sua ordenação. Ele expressa confiança na graça de Deus e na luz do Espírito Santo para guiá-lo nesta nova missão.

Os fiéis podem esperar um padre amigo e misericordioso, pronto para ajudar a comunidade em sua caminhada em comunhão com toda a Igreja particular de São Carlos. Com um coração aberto e desejoso de servir, Padre Nilson pede orações pela sua nova missão e bênçãos para todos os paroquianos.

