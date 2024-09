Paróquia Santo Antonio promove pela sexta vez, a sua Festa do Milho

SIGA O SCA NO

Salão social da paróquia Santo Antonio recebe a Festa do Milho - Crédito: Divulgação

O salão paroquial Washington José Pera, da Igreja Santo Antônio, localizado na praça Padre Roque Pinto de Barros, na Vila Prado, será o palco da sexta edição da Festa do Milho. A última realizada pela paróquia foi em 2013.

O evento festivo e religioso, composto por muitas atrações e shows, além de uma gastronomia requintada, será realizado nos dias 20, 21 e 22 de setembro e de acordo com os organizadores, são esperadas, aproximadamente, a visita diária de 1,5 mil pessoas, que serão carinhosamente atendidas por 100 voluntários.

A renda da festa será destinada para a manutenção da paróquia e para a realização da festa deverão ser utilizados aproximadamente 25 mil espigas, que serão transformadas em pamonha, suco, curau, sopa, bolo e milho verde.

“A expectativa está bem alta, pois é uma festa que não é realizada há muitos anos pela paróquia. Então com este retorno em 2024 nós esperamos que seja um sucesso, que vá realmente bastante pessoas e que elas gostem, para que a gente possa continuar a fazer nos anos seguintes a trazer ainda mais opções, mais atrações, conforme o feedback deste ano”, informou a organização.

Datas e horários

* Dia 20, sexta-feira, a partir das 19h30. Com show da banda Vinil 78.

* Dia 21, sábado, a partir das 16h. Com show de prêmios (bingo) a partir das 19h30.

* Dia 22, domingo, a partir das 14h. Com show de prêmios (bingo) a partir das 19h30.

Barracas

Comidas

- Pamonha (doce e salgada com queijo), suco de milho, curau, sopa de milho com frango ou calabresa, bolo de milho, milho verde no prato e na espiga, X-milho, X-acebolado e X-salada, pastel de carne, pizza e queijo, espetinho, mini porção de batata frita, lanche de pernil, churros, barraca de doces tradicionais, doces gourmet, sorvete americano, algodão doce e crepe, dentre outras delícias

Bebidas:

- Cervejas Skol e Amstel, refrigerante, suco, água e chopp (tradicional e de vinho)

Barraca com artigos religiosos

