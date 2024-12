Papai Noel itinerante da ONG MID encerra visitas a 45 casas em São Carlos

“Bebê” de 111 anos encerrou a ‘maratona’ do Papai Noel Itinerante da OND MIG: pura magia - Crédito: Divulgação

Idade sem limite. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Em comum, todos acamados. Mas isso não foi obstáculo para o Papai Noel itinerante da ONG MID que encerrou a ação social que faz anualmente com visitas noturnas às casas das famílias cadastradas na entidade: O Natal Solidário.

Assim, do dia 2 ao dia 19 de dezembro, 11 Papais Noeis levaram carinho, amor, empatia para pessoas acamadas que não puderam comparecer a festa presencial promovida pela ONG no dia 1º de dezembro no salão social da Igreja São João Batista, no Jardim Santa Felícia, quando mais de 300 crianças receberam presentes do Papai Noel cadeirante. “Foi maravilhoso, foi uma coisa de outro mundo. Foi servido bolo, refrigerante, algodão doce. Tinha cachorro-quente. Tudo de bom, foi maravilhoso. Muita pipoca para a garotada, teve a presença do Coto Cotuco (mascote da ONG), Papai Noel. Foi maravilhoso”, disse a presente Cassia Regina de Camargo Pau.

Pensando em todos os detalhes, após a festa presencial, a ONG faz ainda festa em domicílios, para poder levar carinho e amor para as pessoas acamadas e que necessitam de atendimento ainda mais especial.

Desta forma, a partir no dia 2 de dezembro, começaram as visitas dos bebês acamados (de todas as idades). Segundo Cássia, foram três casas por noite, onde todas as “crianças” acamadas recebiam o Papai Noel itinerante.

“Todos os nossos bebês acamados, tanto bebê criança, bebê adolescente, bebê adulto, bebê idoso, todos receberam a visita do Papai Noel. A gente tem que comemorar o Natal e Jesus existe o ano inteiro. Sempre existiu, sempre vai existir, então essas crianças não vão ficar sem de jeito nenhum, tá?”, garantiu Cássia.

De acordo com ela, nas duas semanas de visitas, 45 famílias receberam o Papai Noel. “A nossa criança mais nova, das visitas, tem dois anos, é uma menininha, e a nossa bebê mais idosa, são 111 anos, que é um espetáculo de vida. São muitos anos e ela, lógico, se encontra acamada, mas foi uma satisfação tão grande, fazer o encerramento lá”. Em casa visita foram levados presentes, doces e panetones.

Doze corações iluminados

Ao todo, 12 bons velhinhos. Um cadeirante e onze, itinerantes. Um, cadeirante, esteve na festa presencial e os demais, se revezaram nas 45 visitas.

São pais de famílias, profissionais e padres que se personificaram e incorporaram o Papai Noel para levarem alegria e a magia do Natal para as crianças de todas as idades.

Os Papais Noeis de plantão foram os padres Júlio César de Oliveira, Giovani Teixeira Ballione, Valmir Davi de Oliveira e João Victor Bulle. Também encantaram famílias neste final de ano, Emerson Tiago Jolo, Sidney Moura, Armando Sangalete, Denilson Bonato, Wellington Silva Rosa, Bene Macedo, Bene Emerson Faria de Oliveira e Wilson Pereira de Moura;

Por fim, Cássia explicou como foram as visitas. “Extremamente gratificante, porque o ano foi muito pesado para todos. Perdemos bastante visitas, pessoas da ONG, bastante bebês. Enfim, todo mundo passou por dificuldades, mas todo mundo continuou unido. Então as visitas foram um jeitinho de unir ainda mais o que já está tudo unido. É reforçar a nossa união com eles. A emoção, assim, fica assim, uma coisa tão marcante, que eu fico olhando, eu fico imaginando assim, meu Deus. No ano que vem eu vou estar aqui de novo, se Deus quiser, eu vou estar aqui de novo e eu vou ver esse bebê que não pode me acompanhar na festa. Se Deus quiser, ele vai conseguir, ele vai chegar lá, né? Ele vai estar lá. Fui super bem recepcionada, foi uma coisa assim maravilhosa, não tenho o que falar de ninguém, foi tudo perfeito, perfeito, perfeito. Um carinho assim é fora do comum, é como se eu tivesse em outro mundo. É o outro mundo, é um mundo onde a maldade entre eles não existe, todo mundo quer o bem do próximo, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer comemorar as vitórias, por menor que seja. Para nós, é tudo uma grande vitória, então foi assim, sem palavras. É tão gratificante que vira um mundo mágico, a magia do Natal”, finalizou Cássia.

