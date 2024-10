Pancadas de chuva são previstas para ocorrer a partir desta quarta-feira

Na terça-feira, 29 de outubro, o estado de São Paulo apresenta um dia predominantemente ensolarado, com algumas nuvens no céu durante a manhã. No entanto, há previsão de chuvas isoladas ao longo do dia, especialmente nas regiões norte e leste do estado. As temperaturas devem continuar em elevação, com máximas alcançando até 23°C e mínimas em torno de 17°C.

Entre quarta-feira, 31 de outubro, e sexta-feira, 1 de novembro, a estabilidade retorna ao estado paulista. As manhãs devem ser marcadas por céu limpo e poucas nuvens, enquanto as tardes e noites podem trazer pancadas de chuva isoladas, típicas da estação devido ao forte aquecimento diurno e à alta umidade. As temperaturas permanecerão elevadas, mantendo a sensação de calor na região.

