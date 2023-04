Paixão Sertaneja lamenta falecimento das mães de Daniel e Leonardo

Os cantores são reconhecidamente no município, apoiadores de várias ações que envolvem Nossa Senhora de Aparecida e a causa do câncer.

A Comissão Paixão Sertaneja, organizadora e idealizadora de eventos solidários no agronegócio na cidade e região manifesta nota de pesar pelo falecimento das mães dos cantores Daniel e Leonardo: Maria Aparecida e Carmem. “ Desejamos toda força e boas energias para o Leonardo e Daniel, artistas e seres humanos ímpares e que tanto já fizeram por nós, mesmo na pior dor imaginável, a perda de uma mãe, que Deus as receba em seus braços e dê força para ambos, seres de luz e com carisma e humildade única”