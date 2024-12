Padre Everton Luis Luchesi recebe título de “Cidadão Benemérito” proposto pelo vereador Marquinho Amaral

A Câmara Municipal realiza nesta quarta-feira (4) uma sessão solene para entrega do título de Cidadão Benemérito de São Carlos ao Padre Everton Luis Luchesi, Reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. A solenidade atende ao Decreto Legislativo proposto pelo vereador Marquinho Amaral, presidente da Câmara, em reconhecimento à contribuição do Padre Everton às causas religiosas e sociais no município.

A solenidade será realizada no Edifício Euclides da Cunha às 19h, com transmissão pelo canal 20 da NET, pelo canal 49.3 - TV Aberta Digital, canal 31 da Desktop / C.LIG, online via Facebook e canal do Youtube, por meio da página oficial da Câmara Municipal de São Carlos.

Padre Everton nasceu no dia 16 de outubro de 1992 em São Carlos. É filho de Luís Alberto Luchesi e Silvia Maria Bigoraro Luchesi e irmão de Patrícia, Priscila, Emerson e Lucas. Foi batizado no dia 11 de abril de 1993 na paróquia de Santa Isabel, pelas mãos do pároco Cônego Antônio Tombolato.

Desde a infância, contam seus avós, Nair e Leonardo, que Everton amava “brincar” de celebrar a missa com seus primos, irmãos e amigos. A sua primeira Eucaristia ocorreu no dia 6 de janeiro de 2002, celebrada também pelo Cônego que o batizou, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Babilônia, região do sítio de seus pais, da história de toda sua família e de vivências de sua infância. O Santuário tornou-se fundamental para a vida de Everton, sendo o seu local favorito de profundo refúgio espiritual.

O religioso recebeu o sacramento da Crisma pelas mãos de Dom Paulo Sérgio Machado, na paróquia de Santa Isabel, no dia 3 de agosto de 2008. No dia 4 de fevereiro de 2013, ingressou no seminário diocesano São João Paulo II, em São Carlos. Como primeira experiência de estágio pastoral, foi designado pelo bispo (Dom Paulo Sérgio), no ano de 2014, para desempenhar seu trabalho na paróquia de Santa Luzia e São Cristóvão, que tinha como pároco o Pe. Valcir Rodrigues Coelho.

Em seu terceiro ano de filosofia (2015), ainda em São Carlos, trabalhou na paróquia de São José, com o pároco da comunidade, Pe. Aymoré Saturnino Rocha Júnior. Em 2016, ingressou na ciência da Sagrada Escritura, no Seminário de Teologia, São Carlos Borromeu, em Campinas, e também foi designado para sua pastoral em Bocaina, na paróquia de São João Batista, com o pároco Pe. Paulo Borges.

No segundo ano de Teologia, Everton desempenhou seus trabalhos nas paróquias São Cura D’ars, Santa Helena e Santo Antônio, na cidade de Jaú. Seus respectivos, vigário e pároco eram: Pe. Helder Emanuel e Pe. Armando Valencise.

Em 2018, no seu terceiro ano, para desempenhar seu estágio pastoral é enviado novamente para São Carlos, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, com seu pároco, Pe. José Antônio Pachielli. Nessa experiência, pôde atender diretamente o povo de Deus nas celebrações das exéquias.

No começo do ano de 2019, foi para Araraquara, na paróquia de Nossa Senhora das Graças, com o Padre. João Roberto Campanini, seu diretor espiritual. Foi ordenado diácono em 9 de fevereiro de 2020.Após sua Ordenação Presbiterial, em 2 de outubro, foi designado vigário da Basílica de São Bento, em Araraquara. Adotou como lema presbiteral um trecho retirado do livro de Jó: “Te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem”.

Atualmente está como reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, desde 18 de novembro de 2021. Seu berço e carisma espiritual se encontra no Caminho Neocatecumenal, realidade essa de iniciação na fé, renovação e valorização do batismo. Dentro desse carisma, pôde conhecer melhor sua vocação. Everton compreende que todo o itinerário foi desígnio e vontade divina, pois sabe que tudo o que viveu e está a viver, em seus dias é muito maior do que queira ou mereça, é Graça de Deus.

