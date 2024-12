Padre destaca importância de celebrar aniversário de Jesus Cristo

O padre Sandro Portela: que o Natal seja muito mais do que a festa do panetone, do peru, a festa do encontro da família. Que seja a festa do amor de Deus, da esperança e da caridade" - Crédito: Divulgação

O padre Sandro Portela, da Catedral de São Carlos, destaca que Natal é muito mais do que consumo, troca de presentes ou encontro de famílias. Ele evoca a história para relembrar o nascimento de Jesus Cristo, fato que gera a comemoração do dia 25 de dezembro.



“Celebrar o Natal, com certeza anos leva a dois pontos. O primeiro, e fundamental, é recordar o nascimento de Jesus Cristo há mais de 2.000 anos. Este nascimento é a expressão maior da misericórdia de Deus para com a humanidade. A humanidade naquela época, como a de hoje, sofria pelo distanciamento de Deus. E Deus vem ao encontro. Deus se faz pequeno. Deus nasce neste mundo para dar oportunidade de salvação e vida nova a todo mundo. Então é a primeira ideia do Natal, que é recordar lembrar o que ocorreu há 2.000 anos. Ele, Deus, não mediu esforços para salvar a humanidade e aproximá-la de Deus, aproximar esta humanidade pecadora e distante de Deus”, comenta Portela.

Ele afirma que A segunda dimensão é fazer este Natal presente. “Fazer memória, atualizar, acontecer de novo, fazer aquilo que aconteceu há 2.000 mil anos estar presente na nossa vida. Devemos, enquanto filhos de Deus, reviver este grande acontecimento hoje, em nossa casa, em nossa família, no nosso trabalho, no mundo em que vivemos, enfim, esteja onde quer que estejamos. Temos que favorecer, possibilitar que a vida nova aconteça na nossa vida, deixar que esta vida nova ocorra na nossa vida, onde seja deixado de lado qualquer desentendimento. O Natal é momento de uma vida nova, com amor, paz e reconciliação. Quando fazemos isso, fazemos o menino Jesus nascer no coração de cada um de nós. Viver o natal é viver o perdão, a partilha e ajudar os que mais precisam. Temos que colocar a lição de Jesus em todos os dias de nossa vida, mas principalmente nesta data”, destaca o padre.



Para viver este acontecimento temos, segundo Portela, Natal todos os anos. “Portanto, vida nova todos os anos. As pessoas cristãs católicas têm a oportunidade de participar , seja na véspera do Natal, na Missão de Natal, antes chamada de Missa do Galo, a gente até tem a missa transmitida a Missa do Galo no Vaticano, celebrada pelo Papa Francisco, que aliás, antes de u falar da programação da Catedral, gostaria de frisar que neste ano, a Missa do Galo terá o sentido ainda maior, pois o Papa fará a abertura do Ano Jubilar, pois, a cada 25 anos, a Igreja Católica faz a abertura do Ano Santo, do Ano Jubilar. É um convite que o Papa faz e convida todos os cristão católicos se voltar par ase voltar par Jesus Cristo Redentor, aquele que veio ao mundo e nos deu a graça da salvação, onde lembramos os 2025 da reencarnação de jesus Cristo. Então, a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, será aberta amanhã e permanecerá aberta durante todo o ano de2025”, explica ele.



Com relação à programação da Catedral para estes dois dias de celebração, ele diz que há várias opções. “Na Catedral teremos a Missa de Natal às 19h, celebrada pelo nosso Bispo Dom Paulo e no Dia de Natal teremos três opções com horários diferentes para as pessoas a participarem. O Natal é feriado justamente para celebrarmos Jesus Cristo, que é o grande aniversariante, teremos missas às 7h, às 10h e às 19h. lembrando que as várias paróquias espalhadas pela cidade têm suas próprias programações de celebrações”.



Por fim o padre Sandro Portela deixa uma mensagem de esperança e de compromisso com a fé em Deus. “Gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar com todos sobre a programação do natal da nossa igreja Catedral em São Carlos. Agradeço a todos pela oportunidade e meus cumprimentos. Desejando que todos tenham um santo Natal. E que o Natal seja muito mais do que a festa do panetone, do peru, a festa do encontro da família. Que seja a festa do amor de Deus, da esperança e da caridade. E que vivendo estas dimensões permitamos que o Menino Jesus esteja presente na vida de todos nós. Que seja um dia de muita alegria, mas que seja também o dia do compromisso com Deus. Desejo a todos um Feliz Natal e um grande ano santo de 2025, para todas as famílias de São Carlos, não só as famílias católicas, mas às famílias em geral. A todos um Feliz Natal e um feliz ano de 2025”, conclui ele.





