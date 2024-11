Padeiro de São Carlos está entre os melhores do Brasil pelo 4º ano consecutivo

Este reconhecimento foi o resultado de uma seleção criteriosa, envolvendo mil profissionais do setor, dos quais apenas 10 chegaram à etapa final. Willian se destacou não apenas pela sua habilidade técnica, mas também pela originalidade e excelência na criação de suas receitas.

Entre suas criações mais notáveis, estão os pães rústicos que encantaram os paladares: o pão rústico de chocolate com laranja, o pão rústico de nozes, o pão rústico de tomate seco e o couronne bordelaise de ervas finas.

O consultor técnico em panificação, Willian Arruda Leite, 39 anos, foi consagrado mais uma vez como um dos Melhores Padeiros do Brasil, recebendo o prestigiado prêmio pela quarta vez consecutiva pela Revista Panificação Brasileira. A cerimônia de premiação aconteceu no último sábado (09) na cidade de São Paulo, onde o trabalho de Willian ao longo do ano de 2024 foi reconhecido por suas marcantes características de criatividade, qualidade, organização, indicação e elaboração.