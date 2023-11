Obras do programa Nossa Rua são iniciadas

Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Obras Públicas, está realizando na região do Varjão, de Água Vermelha e em São Carlos, obras de drenagem, guias e sarjetas, pavimentação e recape.

As obras fazem parte do programa “Nossa Rua”, parceria da Prefeitura com o Governo do Estado no valor de R$ 16.979.452,78, sendo R$ 9.479.452,78 disponibilizado pelo município e R$ 7.500.000,00 pelo Governo do Estado.

O Lote 1 é executado pela empresa Bandeirantes (R$ 31.582 m2) e contempla a Rodovia Gabriel Crnkrovic, avenida Bela Cintra, no distrito de Água Vermelha e as ruas Sebastião Ramos e Profa. Vera Helena Trinta Pulcinelli no Tutoya do Vale.

Já o Lote 2 será executado pela empresa Sólida (30.361 m2) e compreende obras na rua Alessandro Di Salvo, no Jardim Novo Horizonte, na avenida Paulista, no Jardim Paulista, rua Giacomini Vaccari, no Jardim Santa Maria II, na via de acesso da rodovia Washington Luís no km 226 + 735 metros, na rua Caetano Ferragini e rua João Deriggi, no Parque Fehr, na rua Ray Wesley Herrick, na avenida Clemente Talarico, no Jardim Embaré, no prolongamento rua do Parque, na Vila Nery, e no prolongamento da avenida Paulista até a avenida Tancredo de Almeida Neves.

Na região do Varjão as obras já começaram com a drenagem, seguindo depois com a colocação da tubulação e posteriormente a pavimentação, uma solicitação antiga dos moradores, frequentadores e donos de chácaras da região do Varjão.

“É uma demanda antiga, que traz qualidade de vida para as pessoas. Neste local nós sabemos que é necessário um investimento de alto valor na questão da drenagem, porém estamos fazendo, tanto aqui no Varjão em Água Vermelha, como no Jardim Embaré, atrás do Parque Faber, na avenida Paulista e no São Carlos VIII. Por determinação do prefeito Airton Garcia e do secretário de Governo, Netto Donato, nos continuamos trabalhando sempre em busca de estruturar cada vez mais a cidade com equipamentos públicos e infraestrutura urbana, para melhorar a qualidade de vida dos munícipes”, enfatizou o secretário de Obras Públicas, João Muller.

O vereador Bruno Zancheta disse que é um momento de muita felicidade acompanhar o início das obras na região do Varjão. “Um sonho de mais de 30 anos. Nós trabalhamos juntos com os moradores desde começo do meu mandato e hoje estamos dando esse “pontapé” inicial, então é motivo de muita alegria, não só para mim, mas também para o secretário Netto Donato, para o prefeito Airton Garcia, mas principalmente para toda a população do Varjão”.

Netto Donato falou da importância em poder atender mais essa demanda dos moradores do Varjão. “É um avanço para a cidade de São Carlos e lembrando, quando a gente fala de pavimentação, não é só o asfalto, antes temos toda a parte de drenagem, a tubulação para depois chegarmos no asfalto. Isso é coisa boa, é o trabalho da Prefeitura de São Carlos sob o comando do prefeito Airton Garcia”.

O presidente do SAAE, Mariel Olmo, garantiu que todas as ligações serão realizadas antes da pavimentação. “Vamos trabalhar muito no Varjão já que o local ainda não tem coleta de esgoto e destinação final. Quando a empresa terminar a drenagem, o SAAE entra e coloca a rede de esgoto, depois a empresa retorna para fazer o pavimento”, finaliza Olmo.

No Varjão, estiveram presentes o secretário de Governo, Netto Donato, de Obras Públicas, João Muller, o presidente do SAAE, Mariel Olmo, o chefe de Gabinete do SAAE, José Augusto Santana, o diretor Regional de Água Vermelha, Edson Amaral e o vereador Bruno Zancheta. Após a visita no Varjão os secretários foram acompanhar as obras de recape em Água Vermelha.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também