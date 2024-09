Obras de revitalização da Praça Antônio Prado estão sendo concluídas

Praça Antonio Prado sendo reformada -

A Secretaria Municipal de Obras Públicas informa que dentro de 10 dias serão concluídas as obras de reforma e revitalização da Praça Antônio Prado, localizada em frente à antiga Estação Ferroviária de São Carlos, um investimento de R$ 430 mil.

Entre as intervenções foi realizada a demolição de piso de concreto e alvenaria, retirada de tela galvanizada e mourões, execução de rampas de acessibilidade e canaleta de água pluvial, instalação de novas guias e sarjetas, instalada nova iluminação com lâmpadas de bulbo em LED, pintura do gazebo, piso e grelhas de drenagem e novo paisagismo.

Resta ainda a instalação de bancos em alumínio fundido com pintura eletrostática na cor preta chumbado ao chão, através de parabolt no piso, e instalação de lixeiras em madeira plástica.

“A obra da Praça Antonio Prado já está em fase final de revitalização e foi uma intervenção aprovada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), em parceria com a Fundação Pró- Memória. As obras serão entregues em 10 dias, restando a instalação dos novos bancos, das lixeiras e também uma pequena parte de finalização do gramado”, detalhou o secretário municipal de Obras Públicas, Leonardo Lázaro.

Na Praça Antonio Prado foi feita a desobstrução visual da própria Estação, com revitalização dos canteiros, bancos, troca da iluminação, o local passou por uma transformação com o objetivo de buscar o projeto inicial de 1916. A praça está dentro do perímetro histórico da cidade vinculado à Estação Ferroviária e a Fundação Pró-Memória.

De acordo com a Fundação Pró-Memória, a Praça Antônio Prado foi originada em 1884 como Praça Visconde de Rio Claro e renomeada em 1916 como Praça Antonio da Silva Prado, e tem, portanto, 108 anos de existência.

A Prefeitura também está revitalizando a Praça Coronel Salles e implantou nova iluminação na Praça Santa Cruz. Também já foi feita a reforma da Praça Paulino Carlos em frente à Catedral. O objetivo é revitalizar a região central, trazer embelezamento, melhorando a autoestima dos moradores, dos comerciantes e dos clientes do comércio da região central.

Leia Também