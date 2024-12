O “Bom Velhinho” irá visitar os “velhinhos” do abrigo Helena Dornfeld

Papai Noel em visita ao abrigo de idosos: evento realizado em 2023 - Crédito: Divulgação

A agenda do Papai Noel está agitada para este final de ano em São Carlos, com a participação ativa em várias ações sociais. Por exemplo, às 11h de sábado, 14, o “Bom Velhinho” irá visitar o Abrigo de Idosos Helena Dornfeld e irá levar aproximadamente 400 quilos de alimento não perecível e produtos de higiene e limpeza.

Na oportunidade, acontece a 21ª edição do Papai Noel Solidário, sendo a terceira vez em São Carlos. As vezes anteriores aconteceu em São Paulo.

Marcelo Silveira do Patrocínio, é o idealizador da ação que começou no Natal de 2002. “Contei com a ajuda de minha irmã Melissa Silveira do Patrocínio. A ação cresceu ano a ano e hoje tem apoio de mais de 70 pessoas. Minha esposa (Irene) também me ajuda a divulgar a ação”, disse Marcelo que trabalha como operador logístico na Ceva Logistics (Mercado Livre).

De acordo com Marcelo, as doações são anônimas e realizadas em dinheiro. “Todos acompanham em tempo real e vou comprando os produtos. Tudo com nota fiscal e no final, faço a prestação de contas com todos! Tudo às claras”, afirmou.

Bom Velhinho para os velhinhos

Hoje, o Helena Dornfeld está com 42 idosos que receberão a visita do Papai Noel que levará mantimentos, fraldas geriátricas, toalhas de banho e uma lembrança para cada um.

“É na verdade, uma ação de amigos, colaboradores e voluntários”, reforçou, afirmando que a ação social terá uma novidade a mais em 2024. “Também teremos a presença do cantor Erick Moreno, com seu violão para animar os assistidos durante uma hora. Tudo para deixá-los felizes e com o espírito mais leve”, finalizou Marcelo.

