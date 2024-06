Novo comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar se apresenta à Acisc

Crédito: Divulgação

O novo comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar de São Carlos, Tenente-Coronel Alexandre Cardeal, se apresentou à presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), Ivone Zanquim. O encontro, que contou com a participação do gerente executivo da entidade, Alexandre Rosa, teve como objetivo fortalecer a parceria entre a Polícia Militar e a comunidade empresarial local.

No encontro, Cardeal destacou suas principais metas à frente do batalhão, enfatizando a importância da colaboração com a Acisc para garantir a segurança e o bem-estar da população de São Carlos. "Nosso objetivo é trabalhar em conjunto com todos os setores da sociedade, especialmente com os comerciantes e industriais, para criar um ambiente seguro e propício para o desenvolvimento econômico da cidade", afirmou o Tenente-Coronel.

Ivone Zanquim expressou sua satisfação com a nomeação do novo comandante e reforçou o compromisso da Acisc em colaborar com a Polícia Militar. "A segurança é uma preocupação constante para nossos comerciantes, e estamos confiantes de que, sob a liderança do Tenente-Coronel Cardeal, a gente poderá avançar em iniciativas que promovam a segurança no comércio e na indústria da nossa cidade", afirmou.

Entre os temas discutidos durante a apresentação do novo comandante do 38º, destacam-se a intensificação de rondas policiais em áreas comerciais e industriais, e a promoção de campanhas de conscientização sobre a segurança.

O Tenente-Coronel também ressaltou a importância do diálogo contínuo entre a Polícia Militar e a Acisc, propondo a realização de ações estratégicas conforme a necessidade. "A segurança pública é uma responsabilidade compartilhada, e a parceria com a Acisc é fundamental para que possamos alcançar nossos objetivos", concluiu o comandante.

Alexandre Rosa avalia como um encontro bastante produtivo e ressalta que novas reuniões devem ser planejadas para que a segurança dos comerciantes e industriais sejam garantidas, sempre com o apoio e a colaboração da entidade. "Percebemos que o novo comandante tem o intuito de fazer uma gestão participativa e colaborativa, com o firme propósito de garantir a segurança e a tranquilidade da nossa cidade”, finaliza.

Leia Também