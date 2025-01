Novo ciclo de gestão da Administração Superior da UFSCar se inicia em janeiro

Ana Beatriz de Oliveira e Maria de Jesus Dutra dos Reis foram reconduzidas ao cargo de Reitora e Vice-Reitora da Universidade Federal de São Carlos em cerimônia de posse realizada no último sábado, dia 18 de janeiro. Na sessão solene, que ocorreu no Anfiteatro Bento Prado Júnior, campus São Carlos, as Pró-Reitoras e Pró-Reitores, a Diretora do Campus Sorocaba e o Diretor do Campus Lagoa do Sino tomaram posse. A equipe ficará à frente da Administração Superior da UFSCar até janeiro de 2029.

O respeito à democracia e à história da UFSCar marcaram a solenidade, que contou com a presença de autoridades políticas dos diferentes municípios em que a Instituição está inserida. Durante a cerimônia, o professor Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, reitor eleito pela comunidade da UFSCar em 2020, não nomeado pela Presidência da República da época, foi homenageado. As gestoras e gestores Celeste José Zanon, Daniel Rodrigo Leiva, Diana Junkes Bueno Martha, Djalma Ribeiro Junior, Ducinei Garcia, Ernesto Chaves Pereira de Souza, Fábio Gonçalves Pinto, Izaura do Carmo Alcoforado, Lisandra Marques Gava Borges e Luciana Cristina Salvatti Coutinho, que compuseram a equipe da Reitoria durante a última gestão (2021-2025), também receberam agradecimentos.

Ana Beatriz de Oliveira e a equipe Ser UFSCar tiveram 80% dos votos na Pesquisa Eleitoral realizada junto à comunidade universitária em setembro de 2024. O nome da professora também foi o mais votado no Colégio Eleitoral e ocupou o primeiro lugar da lista tríplice enviada ao Presidente da República. O Decreto que reconduziu a professora ao cargo carrega um simbolismo importante: a volta da autonomia universitária. Em 2021, na última transição da gestão, o Presidente da República à época nomeou o segundo nome da lista tríplice, desrespeitando a praxe, adotada há anos pelo poder executivo federal, de nomear o primeiro nome indicado pelos colégios eleitorais das universidades. Se naquele momento, a comunidade da UFSCar teve sua escolha desrespeitada, em 2025, a decisão tomada pelo Colégio Eleitoral foi legitimada.

Ao avaliar o primeiro ciclo de gestão, a reitora Ana Beatriz destacou pontos muito importantes: a implementação do projeto eleito pela comunidade; o restabelecimento dos processos democráticos internos; a defesa da autonomia universitária em diferentes espaços, em especial na Andifes; o acolhimento, o cuidado, o diálogo e a construção de consensos nas demandas da comunidade; a retomada de projetos como o Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos (IEAE) e o Campus Lagoa do Sino; o avanço na gestão multicampi e na construção de uma identidade galgada em todos os campi da UFSCar; a construção coletiva do processo de enfrentamento à pandemia de Covid-19, e a resistência à tentativa deliberada de golpe que as universidades federais sofreram no último governo federal.

"Por tudo o que passamos, eu escolhi neste discurso falar sobre coletividade, porque essa é uma cerimônia que celebra o fruto da coletividade, foi ela que nos trouxe até aqui, que nos permitiu resistir, sofrer, lutar e vencer, em comunhão. É a coletividade que nos torna fortes, que nos permite progredir e crescer no bem comum. É nisso que eu acredito, é assim que eu trabalho e foi assim que pudemos superar todas as adversidades dos últimos tempos. Desde o mais duro golpe, que me fez Reitora na madrugada do dia 15 de janeiro de 2021, até a eleição, em setembro de 2024, com 80% de aprovação desta comunidade. Neste início de nova gestão eu faço um convite para que sejamos coletivo. Um coletivo de pessoas que se unem na construção e consolidação de uma universidade diversa, saudável, inovadora, sustentável, relevante, agregadora, realizadora e para todas as pessoas", ressaltou a Reitora em seu discurso de posse.

A reitora também apontou os desafios a serem enfrentados neste novo ciclo de gestão, que começou oficialmente no dia 16 de janeiro: avançar na representatividade, especialmente nos espaços de gestão; construir uma universidade antirracista e combater o racismo, a homofobia, a transfobia, a misoginia, o capacitismo e todos os tipos de violência; modernizar os processos administrativos e acadêmicos da UFSCar, a partir de meios e caminhos sustentáveis; seguir defendendo e construindo condições para a permanência estudantil; ampliar ações de arte e cultura; defender incansavelmente a democracia, construindo caminhos e sendo exemplo do que esperamos para nossa sociedade, e contribuir com a construção de um país mais justo e menos desigual, começando nos municípios em que a Universidade está inserida. Para a professora Ana Beatriz, "é através da educação que faremos as grandes transformações que o nosso país tanto precisa".

Além da Reitora Ana Beatriz e da Vice-Reitoria, Maria de Jesus Dutra dos Reis, a equipe de gestão é formada por Edna Hércules Augusto, Fábio Zuccolotto Ferreira e Luiz Manoel de Moraes Camargo Almeida, Pró-Reitora e Pró-Reitores Adjuntos de Administração; Douglas Verrangia e Armando Antonialli, Pró-Reitor e Pró-Reitor Adjunto de Graduação; Rodrigo Constante Martins e Luiz Eduardo Moschini, Pró-Reitor e Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação; Pedro Sérgio Fadini e Moacir Rossi Forim, Pró-Reitor e Pró-Reitor Adjunto; Kelen Christina Leite e Alexandre Rodrigo Nishiwaki da Silva, Pró-Reitora e Pró-Reitor Adjunto de Extensão; Sabrina Helena Ferigato e Gisele Zutin Castelani, Pró-Reitora e Pró-Reitoria Adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis; Jeanne Liliane Marlene Michel e Antonio Roberto de Carvalho, Pró-Reitora e Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas e; Karina Martins e Alberto Luciano Carmassi, Diretora do Campus Sorocaba e Diretor do Campus Lagoa do Sino.

