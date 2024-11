Nova alça do viaduto 4 de novembro será liberada ao trânsito de veículos neste sábado

Nova alça será liberada neste sábado - Crédito: divulgação

A partir deste sábado (30), às 7h, será liberado o trânsito na nova alça rodoviária de São Carlos, uma obra aguardada que promete melhorar o fluxo de veículos na região. Realizada pela Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil, em parceria com a Prefeitura de São Carlos, a alça conecta a Rua General Osório ao Viaduto 4 de Novembro. O projeto, que levou 12 meses para ser concluído e teve investimento de R$ 14,5 milhões, faz parte das 20 obras em andamento na Malha Paulista, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento do

Giana Custódio, gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Rumo, reforça a importância da obra para o município. "Essa entrega demonstra o nosso compromisso em melhorar a mobilidade e a segurança na cidade, oferecendo uma infraestrutura moderna que facilitará o transporte de cargas e o trânsito de pessoas, gerando impactos positivos tanto para a economia quanto para a qualidade de vida da população local", afirma. .

O prefeito de São Carlos, Airton Garcia, também ressaltou a relevância da parceria. "A atuação da Rumo na reforma do viaduto e na construção da alça de acesso mostra que quando a iniciativa privada e Prefeitura trabalham juntas, quem ganha é o cidadão. As parcerias são uma alternativa para a resolução de problemas na cidade", ressalta o prefeito de São Carlos, Airton Garcia.

