No 7º dia, peregrinação pelos topos da Serra da Mantiqueira

Vinte e dois quilômetros aprazíveis e que tão cedo não sairão da memória do aposentado Albino Soares Nino Pinto Carneiro, 63 anos, que continua sua jornada religiosa pelo Caminho da Fé até o santuário de Aparecida. A peregrinação termina neste domingo, 18.

Nino, de origem portuguesa, mas que reside em São Carlos desde 2002, em seu sétimo dia de “pé na estrada”, cumpriu o percurso de 22 km entre Tocos do Mogi e Estiva, em terras mineiras, nesta quinta-feira, 15.

“A caminhada teve muitas subidas e descidas. Paisagens maravilhosas. Porém a chuva chegou na hora certa. Fininha e constante. Passamos por muitas plantações de morangos e pimentões nas encostas das serras. Passamos também por transporte de leite à moda antiga, deixando os galões à beira da estrada e em seguida o caminhão coletando, sem qualquer refrigeração”, detalhou Nino que chegou em Estiva, por volta das 15h, tendo saído de Tocos do Mogi às 6h.

“Quanto ao cansaço, estou tranquilo, pois me preparei muito bem, sendo obrigado a diminuir o ritmo, para acompanhar o meu parceiro, um padre, que por sorte, ou alguém lá de cima, me mandou para me acompanhar. A cada etapa, muitas surpresas boas. Faço questão de enfatizar a solidariedade do povo mineiro aos peregrinos”, disse.

Nesta sexta-feira, 16, será cumprido o oitavo dia de peregrinação pelo Caminho da Fé. Nino irá de Estiva até Consolação, ainda tem Minas Gerais.

“Saímos sempre às 6h. Levantamos às 5h30, tomamos um banho, abastecemos as bolsas com água e gelo, tomamos um café reforçado e pé na estrada”...

