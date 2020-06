Neste final de semana acontece o Dia de Ouro Virtual no Magalu; compre Iphone 7 por R$ 1.999,00

O Dia de Ouro é uma tradição no Magazine Luiza onde a empresa seleciona ofertas e condições de pagamentos especiais para os seus clientes fiéis que são chamados pelo Magalu com carinho como “clientes ouro.”

Devido a pandemia o cliente Ouro acontecerá remotamente neste sábado 27 e domingo 28 com ofertas incríveis. As compras podem ser parceladas em até 24X sem juros no cartão Luiza.

Para aproveitar basta chamar os vendedores através do WhatsApp.

Aproveite para comprar neste final de semana com total segurança e frete grátis direto da sua casa com o seu vendedor favorito. Basta chamá-lo pelo link https://vendedor.magazineluiza.com.br/filiais/10