O Natal Mais Legal Kombalada já começou, e este ano promete ser ainda mais especial. A campanha vai sortear uma festa completa para você e mais 30 amigos, oferecendo uma experiência única e cheia de diversão. O prêmio inclui 35 litros de chopp da renomada Cervejaria Vitruviana, decoração temática com ambientes instagramáveis, registro fotográfico do evento e divulgação das fotos nas redes sociais. Para completar, a trilha sonora da festa será comandada pelo DJ Netto Buck, com a playlist escolhida pelo vencedor.

A promoção teve início no dia 5 de dezembro e vai até o final do mês. Participar é simples: basta realizar compras em uma das lojas parceiras da campanha, preencher o cupom e torcer para ser o grande ganhador.

Para mais informações sobre a promoção, confira o site oficial da Kombalada, www.kombalada.com, ou acompanhe as redes sociais da iniciativa. Não perca a chance de viver o Natal Mais Legal de São Carlos e celebrar com estilo ao lado dos seus amigos!

