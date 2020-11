Natal: Comércio de São Carlos e Ibaté abrirá das 10h às 20h a partir de 1º. de dezembro

Comércio de São Carlos e Ibaté ficará aberto até às 20h - Crédito: Divulgação

Sem poder estender o horário do comércio, devido às restrições da Fase Amarela do Plano São Paulo para Enfrentamento à Covid-19, o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) definiram o calendário especial de natal do comércio de São Carlos e Ibaté para dezembro de 2020, dentro das 10 horas de atendimento permitidas pelo Plano.

Para novembro de 2020, as entidades também definiram a realização do Black Friday, na próxima sexta-feira (27), quando as lojas ficam abertas das 10h às 20h e no sábado (28), das 9h às 17h.

Em dezembro, um dos meses de maior movimentação no setor varejista, o comércio terá horário especial com as lojas abertas a noite, a partir do dia 1º. até o dia 23 (de segunda a sexta-feira), das 10h às 20h.

Nesse mês, as lojas ainda ficam abertas nos sábados 05, 12 e 19, das 9h às 17h; nos domingos, dias 06, 13 e 20, das 9h às 17h e na véspera de Natal, dia 24 (quinta-feira), das 9h às 18h.

Já em pós-festas, no dia 26 (sábado) e no dia 2 de janeiro de 2021 (sábado), as lojas estarão fechadas e na véspera de Ano Novo, no dia 31 (quinta-feira), o comércio abre das 9h às 17h.

Paulo Roberto Gullo, presidente do Sincomercio São Carlos, lembrou que dezembro é um dos meses de maior fluxo de negócios e criação e manutenção de empregos no setor varejista. “O horário das 10h às 20h possibilita que as compras de natal possam ser feitas a noite, como é tradição. O comerciante deve enfeitar e iluminar suas lojas no clima natalino. Porém, as medidas sanitárias e as restrições, já estabelecidas, devem continuar sendo respeitadas. O empresário deve evitar situações que possam criar aglomerações, como a tradicional presença do Papai Noel distribuindo balas ou conversando os clientes, por exemplo”.

Os comerciantes devem disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na entrada; orientar o distanciamento social se houver filas; respeitar o limite da capacidade do espaço da loja em 40%; exigir o uso máscara de proteção facial corretamente e ter fixado cartaz sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nos estabelecimentos.

COMÉRCIO DE SÃO CARLOS E IBATÉ - DEZEMBRO/2020

Dezembro:

De 01 a 23 (de segunda a sexta-feira) das 10h às 20h;

Dias 05, 12 e 19 (sábados), das 9h às 17h;

Dias 06, 13 e 20 (domingos) – das 9h às 17h;

Dia 24 (quinta-feira) – das 9h às 18h;

DIA 25 (sexta-feira) – Natal – FECHADO;

Dia 26 (sábado) – FECHADO;

Dia 31 (quinta-feira) – das 9h às 17h;

Janeiro de 2021:

Dia 01/01/2021 (sexta-feira) – Ano Novo – FECHADO;

Dia 02/01/2021 (sábado) – FECHADO.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também