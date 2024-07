Museu Mário Tolentino apresenta exposição de ciência e tecnologia sobre átomos

Crédito: divulgação

O Museu da Ciência de São Carlos “Prof. Mário Tolentino”, localizado no subsolo da Praça Coronel Salles, está com visitação pública aberta para os interessados em conhecer a exposição “O Átomo de Todas as Coisas: Moléculas, Minerais, Seres Vivos e Tecnologias".

Idealizada pela Profa. Dra. Wilma Barrionuevo, coordenadora executiva da EduSCar, uma rede de professores da USP e da UFSCar, que coordenam Centros de Pesquisa da Fapesp (CEPIDs) e do CNPq (INCTs), que tem como proposta levar a exposição para as escolas e locais públicos, uma oportunidade única de enriquecer o ambiente educacional de diversas maneiras.

Ao todo, são 20 caixas expositoras, iluminadas com LEDs, além das peças dispostas em estantes avulsas. Toda exposição conta com banners explicativos, acervo de rochas e minerais. O setor de biologia molecular e corpo humano foi uma colaboração do CDCC e do EIC-CIBFAR.

O conteúdo programático da exposição oferece uma abordagem multidisciplinar que transcende as fronteiras tradicionais entre disciplinas e permite aos alunos explorar conceitos fundamentais de química, biologia e geologia de forma integrada, proporcionando uma compreensão mais profunda das interações entre átomos, moléculas e os seres vivos.

Disponibilizar a exposição “O Átomo de Todas as Coisas” para as escolas não apenas enriquece o conteúdo programático, mas também promove a inclusão, o engajamento comunitário e o despertar do interesse dos alunos pela ciência e tecnologia. Uma iniciativa que tem o potencial de transformar positivamente a experiência educacional dos alunos e prepará-los para um futuro de sucesso e realização.

A inclusão da exposição nas escolas públicas e museus promove a democratização do acesso ao conhecimento científico, a alunos de diferentes origens socioeconômicas terem acesso a experiências educacionais enriquecedoras, reduz disparidades educacionais e promove uma sociedade mais justa e inclusiva.

De acordo com os organizadores ao envolver alunos e professores das escolas públicas e da comunidade em geral, a exposição cria um espaço de aprendizado colaborativo e interativo, além de despertar o interesse dos alunos pelo mundo da ciência e tecnologia, preparando-os para futuros estudos e carreiras nas áreas de ciência e tecnologia. A exposição pode desempenhar um papel importante no apoio aos alunos em seus estudos pré-vestibulares porque oferece uma visão abrangente dos conceitos científicos que são frequentemente abordados em exames de vestibular e ajuda os alunos a consolidar seu conhecimento e a desenvolver habilidades críticas de pensamento e resolução de problemas.

A exposição poderá ser visitada até o final do mês de agosto de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

