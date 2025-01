Museu da Ciência retoma as atividades em São Carlos

Museu voltou a funcionar nesta segunda-feira -

A Secretaria Municipal de Educação retomou o funcionamento do Museu da Ciência "Prof. Mario Tolentino" a partir dessa segunda-feira (13/01), possibilitando a visita ao durante o período de férias escolares.

Localizado na Praça Cel. Sales, Centro, o Museu foi concebido para ser um espaço de educação e de convivência com temas de ciência, tecnologia e arte. É um espaço interativo, que visa tornar agradável a aprendizagem e o ensino de Ciências.

O espaço conta com vários experimentos de física, divididos em ótica, espelhos, mecânica, eletromagnetismo, e experiências como AirBall e o Gyrotec. Também apresenta uma exposição de paleontologia (PaleoMundo), que inclui uma réplica do Abelissauro e o Meteorito Uruaçu, réplicas de fósseis e pegadas de diversas espécies de dinossauros e outros animais pré-históricos.

Também estão disponíveis as exposições de ferramentas antigas e de armas de games da Idade Média, um tabuleiro de xadrez gigante, a exposição "O átomo de todas as coisas", com exemplos de moléculas, minerais e tecnologias, e pinturas de alunos da rede municipal de ensino, que realizaram releituras de grandes obras do artista Cândido Portinari.

A visitação ao Museu da Ciência é aberta e gratuita, e acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.

