Mulher pede ajuda para encontrar o irmão desaparecido há quase 1 mês em São Carlos

A irmã do autônomo Luiz Fernando Alves Da Silva, 27 anos, conhecido como "Geleia" acionou o São Carlos Agora na tarde desta sexta-feira (16), em busca de informações sobre o paradeiro dele.



Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, Luís desapareceu entre 20 e 21 de julho. Ele saiu de casa no bairro Arcoville somente com a roupa do corpo e sem celular. Desde então não deu mais notícias.

Quem tiver informações sobre a localização do rapaz pode entrar em contato com o telefone (16) 99345-8750.

