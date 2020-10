Mudanças climáticas e escassez de água abre simpósio promovido pela Embrapa São Carlos

Crédito: Divulgação

O Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos (VI SPARH), um dos poucos eventos no mundo que aborda a temática das relações da água com a produção de proteína animal, começa nesta quinta-feira, 22.

Realizado pela Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos, o evento virtual e gratuito será transmitido pelo canal do Youtube da Embrapa até sexta-feira, 23.

Durante os dois dias do simpósio, especialistas de várias áreas vão discutir temas atuais que impactam diretamente não só a cadeia agropecuária brasileira, mas têm reflexos na vida da população. Assuntos como o futuro do consumo de proteína animal, carne celular, o efeito das mudanças climáticas na disponibilidade de água, custo ambiental, uso da terra no Brasil e sua relação com os recursos hídricos estarão em foco no evento.

O painel Desafios, oportunidades e verdades abre a sexta edição, às 9 horas, com a apresentação do pesquisador Giampaolo Queiroz Pellegrino, da Embrapa Informática Agropecuária, sobre mudanças climáticas e escassez de água no Brasil.

Pellegrino vai falar sobre consequências das mudanças climáticas para a agropecuária e como a produção de alimentos é afetada. Segundo ele, a pecuária será impactada pela redução na qualidade e quantidade de pastagem e de água, o que provavelmente deve resultar em menor produção de carne e leite, queda dos índices reprodutivos, incidência maior de pragas e doenças, etc.

Para o coordenador do SPARH, Julio Palhares, o simpósio vai debater os desafios relacionados à pecuária e recursos hídricos e como a pesquisa e a cadeia produtiva podem contribuir para minimizar os impactos das produções animais no consumo de água.

Confira a programação completa aqui e participe.

Serviço

VI Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos (SPARH)

Data: 22 e 23 de outubro de 2020

Evento virtual

Mais informações: https://bit.ly/sparh2020

