Motociclista que morreu na serra do Aracy será sepultado na tarde desta quarta-feira

O jovem Lucas Ovidio Teodoro, de 31 anos, que morreu em um acidente de moto na noite de ontem na avenida Integração (Serra do Cidade Aracy), será sepultado ás 16h30 desta quarta-feira (28), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, com início do velório às 12h no Jardim da Paz. Ele deixa os pais e irmãos.

Segundo o boletim de ocorrência, Lucas conduzia uma motocicleta no sentido bairro/centro e ao ultrapassar outra moto, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente contra um ônibus que transporta trabalhadores para uma empresa de São Carlos. Ele teve morte instantânea.

