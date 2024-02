Motociclista perde a vida em acidente na serra do Aracy

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar e o SAMU atendem neste momento a uma acidente com vítima fatal na avenida Integração (Serra do Aracy) Segundo as primeiras informações, uma moto que seguia no sentido bairro/centro colidiu de frente contra um ônibus.

A pancada foi violenta e o motociclista morreu no local. Reportagem do SCA no local. Mais informações em instantes.

