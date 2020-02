Motociclista que morreu em acidente era motorista na Prefeitura Municipal

Ricardo era motorista na prefeitura - Crédito: Arquivo Pessoal

Saiba Mais Final de tarde trágica Violento acidente mata motociclista na Vila Prado

Ricardo Ribeiro da Rocha, de 36 anos, que morreu em um grave acidente no final da tarde desta sexta-feira (7), no cruzamento das ruas Duarte Nunes e Francisco Fiorentino, na Vila Prado, era motorista na secretaria de obras da Prefeitura Municipal de São Carlos. Ele era natural de São Paulo e chegou na prefeitura em abril do ano passado.

Ricardo bateu em um carro que não respeitou o sinal de pare e depois foi arremessado contra um poste. Apaixonado por motos, ele fazia parte de um moto clube. Amigos e parentes lamentam sua partida tão precoce.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também