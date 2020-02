Violento acidente mata motociclista na Vila Prado

Ao fundo, a vítima sem vida: em primeiro plano a moto que colidiu em um poste - Crédito: Maycon Maximino

Um violento acidente, na tarde desta sexta-feira, 7, tirou a vida de Ricardo Ribeiro da Rocha na Vila Prado.

O São Carlos Agora apurou que a vítima estava em sua motocicleta pela rua Dr. Duarte Nunes e na esquina com a rua Francisco Fiorentino foi atingido por um veículo, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

O carro transitava sentido UPA Vila Prado/Electrolux e o motorista disse que o motociclista estaria em alta velocidade e por este sentido não viu a moto. A colisão foi na parte dianteira do carro.

Com o impacto, a vítima colidiu violentamente contra um poste e sofreu traumatismo craniano, afundamento do tórax e fratura em ambas as pernas.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi até o local e os médicos constataram a morte de Ricardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também