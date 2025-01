Moradores voltam a reclamar de falta de água; previsão de normalização é sexta-feira

Torneira - Crédito: Agência Brasil

Moradores de São Carlos, especialmente das regiões do São Carlos III, São Carlos V e grande Santa Felícia, estão enfrentando novamente problemas com a falta de água. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que uma falha na captação de água subterrânea do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do São Carlos III é a causa do desabastecimento.

De acordo com o SAAE, equipes já estão no local trabalhando para resolver o problema. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até a próxima sexta-feira, 10 de janeiro. Durante este período, o órgão pede que os moradores que ainda possuem água façam uso consciente e racional para minimizar os impactos.

Os problemas no fornecimento de água têm sido recorrentes na cidade, o que vem gerando reclamações por parte da população. Muitos relatam dificuldades para realizar atividades básicas e cobram soluções mais efetivas para evitar novas interrupções no serviço.

Leia Também