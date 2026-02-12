Moradores do Aracê de Santo Antônio cobram melhorias em estrada após período de chuvas

Moradores do bairro Aracê de Santo Antônio estão enfrentando dificuldades para transitar pela estrada de acesso à região, especialmente após as fortes chuvas registradas nos últimos dias. A situação tem gerado transtornos diários para quem depende da via para trabalhar e levar as crianças à escola.

Segundo relato de uma moradora, que procurou a reportagem para pedir apoio na divulgação do problema, o trecho está em condições precárias, com buracos, lama e pontos de difícil passagem. “Não tem como transitar. A gente precisa vir para a cidade todos os dias para trabalhar e levar as crianças na escola, e está muito complicado”, afirmou.

De acordo com os moradores, o volume de chuva recente agravou ainda mais o estado da estrada, que já apresentava desgaste. Em alguns pontos, veículos têm dificuldade para passar, aumentando o risco de atolamentos e atrasos.

Os moradores aguardam providências e reforçam que a situação tem impactado diretamente a rotina das famílias da região.

Leia Também