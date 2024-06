Moradores de condomínios são contra construção de moradias populares na região do Ipanema

Terreno onde empreendimento social deve ser construído - Crédito: SCA

Um projeto de lei do executivo que autoriza o município de São Carlos a desafetar e alienar por meio de doação um terreno para construção de moradias populares localizado próximo à Unicep, com a dimensão de 13 mil metros quadrados, com capacidade para receber aproximadamente 200 apartamentos, não foi bem aceito por moradores de vários condomínios situados naquela região da cidade.

Na sexta-feira, 7, no salão de festas do Moradas II aconteceu uma reunião com a presença de dois vereadores, diretores da Prohab, moradores e síndicos do Moradas 1, 2, 3, do Terra Nova e representantes da Associação de Bairros do Jardim Araucária, além da presença de representante da comissão imobiliária da OAB de São Carlos.

De acordo com o síndico do Moradas 2, José Roberto Alves Fernandes, o assunto em pauta foi sobre a construção de novo empreendimento imobiliário e segundo ele, os ânimos estariam exaltados e a insatisfação foi geral, já que os moradores são contra a iniciativa.

Fernandes falou em nome do Moradas 2, o qual é síndico, onde há 602 residências e 1720 moradores. Em entrevista ao São Carlos Agora, ele pontuou problemas que poderiam se agravar, já que aquela região sobre com vários problemas de infraestrutura urbana.

“Aqui há falta d’água, queda de energia, transporte público carente, além de um trânsito caótico. Se for construído um novo bairro, a tendência é colapsar o sistema”, salientou.

Contrariado, Fernandes lembrou ainda que desde 2019 um vereador teria prometido a construção de posto de saúde e uma escola para atender a região. “Contudo estas reivindicações não foram atendidas. Agora falam em construir um novo bairro”, finalizou.

