“Montanha” de lixo vira “cartão de visitas” no Aracê de Santo Antônio

“Montanha” de lixo vira “cartão de visitas” no Aracê de Santo Antonio - Crédito: Divulgação

Um morador e leitor do São Carlos Agora entrou em contato com o portal na manhã desta sexta-feira, 22, para denunciar que a entrada do Aracê de Santo Antonio virou um depósito de resíduos sólidos, como entulhos, móveis e até lixo orgânico.

O reclamante informou que no bairro há lixeiras e que a coleta de lixo ocorre regularmente. Porém, há uns três meses, no começo da Avenida Vicente Massucio Neto, moradores do bairro começaram a despejar todo tipo de material descartável e “visitantes” indesejados aderiram ao movimento e hoje uma “montanha” de lixo se formou na entrada do bairro.

“Ali tem câmeras de segurança. Acredito que daria para ver quem são essas pessoas que sujam o quintal do vizinho. Seria bom ter fiscais observando quem são esses infelizes e multa-los. Por fim, seria bom que fosse feita uma limpeza”, finalizou.

