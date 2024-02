Missas, show de prêmios, almoço e chá bingo marcam a Festa de São Brás

Igreja São Bras - Crédito: divulgação

A Festa de São Brás chega ao final neste final de semana e muitas atividades estão previstas para homenagear o “Protetor das Gargantas”.

Os organizadores idealizaram uma programação festiva e religiosa, com várias atrações.

As atividades começam nesta sexta feira, 2, com a realização de um show de prêmios a partir das 19h.

No sábado, 3, dia do padroeiro, três missas no salão paroquial. Às 7h, sob a responsabilidade do padre Flávio Francisco, às 15h, com o padre José Luís Beltrame e às 18h, com José Luís Beltrame e ainda a presença do padre Flávio Francisco. Música ao vivo com Gabriel e Ricardo.

No último dia, domingo, 4, almoço e chá bingo a partir das 11h e música ao vivo com o cantor Atos Henrique.

A festa acontece na rua Orlando Silva, 85 - Jardim Dona Francisca.

