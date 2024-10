Ministro Alexandre Padilha recebe homenagem do Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de São Carlos

Crédito: Comunicação Santa Casa

Nesta quinta-feira, 3, o Ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, visitou a Santa Casa de São Carlos, onde foi homenageado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da instituição. Durante a visita, uma placa em reconhecimento ao ministro foi descerrada no Núcleo Acadêmico pelo próprio Padilha, juntamente com o provedor e presidente do IEP, Antonio Valério Morillas Junior.

Durante a cerimônia, o provedor entregou ao Ministro uma pasta contendo os principais pleitos da Santa Casa, incluindo pedidos de apoio para a aquisição de um acelerador linear, a qualificação como hospital de ensino e a abertura de um curso de Medicina. O Ministro Padilha ressaltou sua emoção ao revisitar o IEP, área que ele ajudou a impulsionar com emendas parlamentares. "Fiquei muito emocionado ao ver a transformação dessa área que ajudei a iniciar. Hoje, com mais alunos e especialidades, a Santa Casa de São Carlos cresce com qualidade. Reafirmo o compromisso do governo federal em continuar investindo aqui. O Ministério da Saúde está nos prazos finais para trazer um novo acelerador linear para ampliar o tratamento oncológico. Isso vai atrair mais profissionais e melhorar o atendimento aos pacientes", destacou o ministro.

Padilha também mencionou o compromisso do governo federal em apoiar a ampliação dos serviços de hemodiálise e o atendimento materno-infantil, além de reforçar o apoio à criação de um curso de Medicina em São Carlos, projeto que já está em análise pelo Ministério da Educação. "Vamos acompanhar de perto a aprovação desse curso em parceria com a Santa Casa", afirmou.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, agradeceu o apoio contínuo do Ministro. "A visita do Ministro Padilha reforça o comprometimento do governo com o nosso hospital. O reconhecimento dele ao Instituto de Ensino e Pesquisa é uma prova de que o trabalho que realizamos aqui tem impacto. Acreditamos que o acelerador linear e os demais pleitos que apresentamos serão essenciais para melhorar ainda mais a qualidade do atendimento prestado pela Santa Casa", afirmou Morillas.

