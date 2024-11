Micrografia de doutorando da UFSCar recebe prêmio em congresso internacional

Imagem produzida no projeto de doutorado do aluno Otávio Henrique Borges, sob orientação do professor Victor Carlos Pandolfelli, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), conquistou o prêmio de melhor imagem na categoria de microscopia eletrônica de varredura, na prestigiada competição promovida pela Divisão de Ciência Básica da American Ceramic Society.

A imagem premiada foi capturada no Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE), utilizando o Microscópio Mira, da fabricante TESCAN. Ela revela a formação de espinélios ao longo dos planos {100} em uma matriz de periclasio eletrofundido, criando um padrão visual que impressionou pela semelhança com uma bola de tênis quicando em uma quadra de saibro. O concurso, além de seu apelo estético, tem o objetivo de atrair um público mais amplo e despertar o interesse de novos estudantes para a fascinante área dos materiais cerâmicos.

O concurso ocorreu durante o MS&T 2024, um dos maiores congressos da área de materiais, realizado em Pittsburgh, Estados Unidos, que reuniu mais de 2500 participantes de diversos países.

Sobre o projeto

As cerâmicas refratárias - materiais críticos para processos que operam em alta temperatura (superiores a 1.200°C) e, por isto, utilizadas em uma ampla gama de indústrias, incluindo aço, cimento, metais não-ferrosos e vidro, desempenham papel fundamental ao permitirem um controle adequado das variáveis de processamento de cada um desses materiais. Porém, as crescentes demandas por materiais eco-amigáveis e com desempenho aprimorado têm gerado a necessidade do desenvolvimento de matérias-primas altamente beneficiadas em detrimento das naturais, largamente utilizadas até hoje.

Neste contexto, vem sendo dada cada vez mais atenção às cerâmicas de composição complexa, nas quais a desordem atômica gera conjuntos de propriedades dificilmente obtidos com o uso de materiais tradicionais.

No projeto de pesquisa desenvolvido por Borges, ferramentas computacionais e técnicas avançadas de caracterização vêm sendo utilizadas para propor materiais eco-amigáveis de composição complexa que possam substituir os industrialmente utilizados agregados de magnésia-cromo eletrofundidos que, apesar do alto desempenho, são tóxicos.