MEIs da região de São Carlos têm vaga gratuita para expor na Feira do Empreendedor 2024 do Sebrae-SP

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) da região de São Carlos têm até este domingo, 1º, para garantir um espaço gratuito para expor no Shopping Compre do Pequeno, dentro da Feira do Empreendedor 2024 (FE24), que vai acontecer entre os dias 11 e 14 de outubro, das 10h às 20h, no SP Expo, na capital paulista. A inscrição pode ser feita pela internet, no link abaixo: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g5o8T9mSbRJBg9RbpZP5ZWhURFQ2MzdQS1pFMU1TRzJUVEkzQ1NXRDA2QS4u&route=shorturl

A analista de negócios do Sebrae-SP Alcinéa Moraes ressalta que esta é uma grande oportunidade para MEIs, que podem ampliar seus mercados. “A Feira do Empreendedor promove um ambiente propício para geração de negócios e proporciona importantes momentos de networking. Expor na Feira do Empreendedor é uma experiência única que fica marcada na história de quem participa”, afirma.

A edição de 2023 contou com mais de 1,3 mil expositores em 52 mil m², 116,4 mil visitantes e mais de R$ 400 milhões em negócios gerados. Para 2024, já são mais de 400 estandes reservados para os quatro dias de evento. Essa será a 13ª edição da feira, o que comprova sua solidez e o seu prestígio no mercado.

Outras oportunidades

Micro e pequenas empresas também podem garantir um espaço para expor na Feira do Empreendedor 2024. Há, ainda, oportunidades para patrocinar a Feira do Empreendedor neste ano e atrelar suas marcas a um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo.

Entre as empresas expositoras, podem se candidatar perfis variados, de franquias e indústrias com equipamentos para pequenos negócios até empresas de venda direta ou que ofereçam soluções digitais, por exemplo. Para as micro e pequenas empresas (MPEs) há planos especiais com desconto.

