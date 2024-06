Médica é detida acusada de embriaguez ao volante e porte de entorpecente no Centro

SIGA O SCA NO

Etilômetro - Crédito: Agência Brasília

Uma médica de 26 anos foi detida pela Polícia Militar na noite de ontem (01) após ser flagrada dirigindo embriagada e com drogas no carro, no Centro.

A equipe da viatura 38104, composta pelos Cabos PM Lima e Gustavo, patrulhava a região quando avistou um veículo trafegando na contramão da rua São Joaquim. Ao dar sinal de parada, o carro, um Mitsubishi ASX 2.0, foi abordado com o apoio de outra guarnição.

A condutora apresentava sinais de embriaguez, como fala pastosa e odor etílico. Os outros dois ocupantes do veículo, também pareciam estar sob a influência de álcool.

Durante a revista no carro, os policiais encontraram duas embalagens contendo uma substância pó branco semelhante à cocaína na bolsa da médica. Ninguém assumiu a posse da droga.

Diante da situação, os envolvidos foram detidos e encaminhados ao plantão policial. O veículo foi apreendido administrativamente e levado ao Pátio Municipal.

A condutora do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas concordou em ceder amostra de sangue para exame de alcoolemia. Todos foram liberados em seguida.

Os invólucros com material análogo a cocaína foram encaminhados à perícia.

