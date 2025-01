Marquinho Amaral assume comando da PROHAB na segunda-feira

Compartilhar no facebook

Marquinho Amaral - Crédito: arquivo

O ex-presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral (PODEMOS) assumirá nesta segunda-feira, em solenidade oficial, às 9h30, no Paço Municipal, o cargo de presidente da PROHAB (Progresso e Habitação São Carlos), empresa de economia mista da qual 99% das ações são da Prefeitura. O evento deverá contar com a presença do prefeito Netto Donato (PP) e várias outras lideranças.

Marquinho assumirá uma empresa que já foi comandada pelo seu saudoso tio, José Bento Carlos do Amaral, que era chamado de “O Homem das Casas” por ter viabilizado a construção de milhares de unidades habitacionais de caráter popular. “Estou preparado para este novo desafio e vamos trabalhar muito em prol da moradia popular. Apesar de ter recebido vários convites de prefeitos da região e até da deputada federal e presidente nacional do meu partido, minha amiga Renata Abreu, preferi ficar em São Carlos e ajudar minha cidade a se desenvolver cada vez mais”, ressalta ele.

CARREIRA POLÍTICA DE 30 ANOS - Marquinho Amaral é natural de São Carlos, nascido em 20 de maio de 1971, filho de Francisco Xavier Amaral Filho e Nubia Fiorentino Amaral. Administrador de empresas, foi eleito vereador em 1992, aos 21 anos, reelegendo-se em 1996 e 2000 pelo PSDB.

Concorreu a deputado estadual em 2002, quando obteve cerca de 25 mil votos, e vice-prefeito em 2004. Posteriormente, assumiu como suplente de Dorival Mazola Penteado, falecido em 2011. Foi eleito vereador novamente pelo PSDB em 2012, quando foi escolhido para presidir a Câmara no biênio 2013-2014. Reelegeu-se vereador pelo mesmo partido nas eleições de 2016 e 2020. Em 2023 foi eleito presidente da Câmara Municipal pela segunda vez. Em 2024, apesar de obter 2.251 votos, Marquinho não conseguiu a reeleição.

