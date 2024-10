Mais de 25 mil clientes podem garantir Tarifa Social da CPFL na região de São Carlos; veja quem tem direito

Conta energia - Crédito: Agência Brasil

Mais de 33 mil clientes da CPFL Paulista já recebem a Tarifa Social, que garante descontos de até 65% a consumidores de baixa renda, nas cidades atendidas na região de São Carlos. No entanto, esse número poderia chegar a 58 mil, já que outras 25 mil famílias são elegíveis ao benefício, segundo estimativa da concessionária. A adesão dos clientes ao programa é automática e feita pela própria CPFL, mas dados divergentes e desatualizados no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal, podem inviabilizar a qualificação e o recebimento do benefício.

O diretor comercial das distribuidoras CPFL Energia, Gustavo Uemura, explica que a inclusão é feita pelo cruzamento dos registros dos clientes no sistema da empresa com os do CadÚnico, que concentra os beneficiários dos programas sociais federais. Assim, para que a identificação dos elegíveis ao desconto seja possível, as informações precisam ser idênticas em ambos os bancos de dados. “Pode acontecer do nome não estar escrito da mesma forma nas duas plataformas, ou o consumidor ter um endereço no cadastro do governo e outro no da CPFL. Essas são algumas das divergências que impedem a inserção imediata do cliente na Tarifa Social”, comenta Uemura.

A CPFL Paulista também busca ativamente os clientes que cumprem os requisitos para receber o abatimento nas contas de energia, para que o programa contemple mais famílias. Por meio de campanha nas redes sociais, nos canais de atendimento evia e-mail, a concessionária divulga os critérios da Tarifa Social e o que é necessário para ser cadastrado de forma automática e passar a receber o benefício. “Atuamos em várias frentes para que os clientes que tenham direito a esse desconto efetivamente o recebam, pois é um percentual que pode fazer diferença no orçamento de muitas famílias”, afirma o diretor comercial.

Confira os números de clientes cadastrados da Tarifa Social nas cidades atendidas pela CPFL Paulista na região de São Carlos (dados de junho de 2024):

Cidades Total Cadastrado Potencial São Carlos 6.967 13.743 Araraquara 8.612 13.340 Matão 2.821 4.800 Taquaritinga 2.785 4.346 Ibitinga 2.115 3.847 Ibaté 1.774 3.681 Américo Brasiliense 1.360 2.342 Itápolis 854 1.792 Boa Esperança do Sul 762 1.196 Descalvado 645 1.189 Brotas 548 1.100 Dobrada 463 833 Tabatinga 408 827 Ribeirão Bonito 413 752 Rincão 468 693 Dourado 419 660 Nova Europa 379 651 Santa Ernestina 290 489 Fernando Prestes 194 381 Gavião Peixoto 159 325 Santa Lúcia 190 308 Motuca 140 305 Trabiju 138 221 Cândido Rodrigues 123 212 REGIONAL Total Cadastrado Potencial 33.027 58.033

Quem tem direito à Tarifa Social

São elegíveis ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que atendam aos seguintes critérios:

- Renda familiar mensal per capita menor ou igual a meiosalário-mínimonacional;

- Família que tenha entre seus integrantes portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) e necessite fazer tratamento, procedimento médico ou terapêutico com uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que dependam de energia elétrica;

- Família indígena ou quilombola;

- Idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Descontos

Os descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica variam de 10% a 65%, de acordo com a faixa de consumo:

Consumo mensal de energia desconto De 0 a 30 kWh 65% De 31 kWh a 100 kWh 40% De 101 kWh a 220 kWh 10% A partir de 221 kWh Sem benefício

Para as famílias indígenas e quilombolas que cumpram os requisitos, a faixa inicial de consumo é maior e o desconto pode chegar a 100%:

Consumo mensal de energia desconto De 0 a 50 kWh 100% De 51 kWh a 100 kWh 40% De 101 kWh a 220 kWh 10% A partir de 221 kWh Sem benefício

Como se cadastrar

Para se cadastrar noCadÚnicoou para atualizar dados cadastrais, basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Uma vez inscrito noCadÚnico e caso atenda aos critérios, a CPFL faz a adesão automática do cliente na Tarifa Social e ele passa a receber as contas com o desconto.Mas vale reforçar: é fundamental que as informações do CadÚnico sejam idênticas às da base de dados da companhia. Isso inclui nome completo (sem erros ou abreviações) e números de documentos como CPF, RG e NIS, além do endereço.

Portanto, se o cliente está inscrito noCadÚnicoou recebe o Benefício de Prestação Continuada (BCP) e ainda não usufrui do benefício da Tarifa Social, o primeiro passo é conferir se os seus dados no sistema do governo são os mesmos informados na conta de energia.Caso contrário, ele deve atualizar ou alterar as informações em um ou ambos os sistemas, conforme a situação.

https://www.cpfl.com.br/tarifa-social-de-energia-eletrica No caso de dúvidas sobre a Tarifa Social, os clientes podem entrar em contato com a CPFL Paulista pelo telefone 0800 010 1010 ou consultar o App CPFL Energia e site, que traz várias informações disponíveis sobre o benefício:. Na plataforma, basta o cliente acessar o caminho a seguir: Mais serviços > Meu Cadastro > Cadastro de Baixa Renda, e selecionar qual programa do governo está cadastrado.

