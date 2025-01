Magazine Luíza realiza nesta sexta tradicional liquidação com descontos de até 80%

Magazine Luiza São Carlos - Crédito: arquivo pessoal

Nesta sexta-feira, 3, o Magazine Luiza promove a tradicional Liquidação Fantástica, com descontos que podem chegar a até 80%. O evento acontece simultaneamente em todas as lojas físicas da rede, no aplicativo e no site oficial, com ofertas válidas até as 23h59.

Com 32 anos de história, a ação ocorre sempre na primeira sexta-feira do ano e é divulgada como "A maior e verdadeira liquidação do Brasil". As lojas físicas abrirão excepcionalmente às 7h para receber os clientes em busca das melhores oportunidades.

Entre os produtos mais procurados estão itens de tecnologia, como smartphones, notebooks e TVs, além de eletrodomésticos, eletroportáteis, móveis, moda e perfumaria. Segundo a varejista, os preços oferecidos são ainda mais baixos que os da Black Friday, tornando a liquidação uma oportunidade imperdível para quem quer economizar.

As promoções incluem condições de pagamento facilitadas, tanto para compras à vista quanto a prazo, reforçando o objetivo de liquidar os estoques.

A loja da Magazine Luíza em São Carlos fica localizada na esquina da avenida São Carlos com a rua Geminiano Costa, no Centro.

Leia Também