Lucas Leão assume a direção do Procon São Carlos

Lucas Leão, novo diretor do Procon/São Carlos - Crédito: arquivo pessoal

O Procon de São Carlos tem um novo diretor. Lucas Ferreira Leão, bacharel em Direito pelo Centro Universitário Central Paulista – UNICEP e com vasta experiência na área do direito público, assumiu o cargo no dia 1º de fevereiro.

Lucas Leão traz consigo um histórico sólido de atuação no setor público. Antes de sua nomeação como diretor do Procon, foi Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos de Itirapina, onde desenvolveu atividades jurídicas em conjunto com a Procuradoria Municipal, sendo responsável por toda parte legislativa do Executivo Municipal. Também foi servidor público de carreira do SAAE/São Carlos e até então estava exercendo o cargo de Assessor do Prefeito.

Lucas expressou sua gratidão ao Prefeito Airton Garcia pela confiança depositada nele e pelo convite para liderar os trabalhos do Procon/São Carlos. "Sou muito grato ao Prefeito Airton Garcia pela confiança, por acreditar em meu trabalho e pelo convite para desenvolver e coordenar os trabalhos do Procon/São Carlos. É um privilégio poder contribuir para essa instituição que tem como missão principal equilibrar e harmonizar as relações de consumo, sempre atuando e priorizando a defesa e a proteção dos consumidores".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também