Loteadoras implementam realidade aumentada na venda de terrenos em São Carlos

Ao mesmo tempo que a pandemia do coronavírus trouxe perdas inesperadas para o mercado, muitas startups encontraram uma forma de provar o quão efetiva a tecnologia pode ser em momentos adversos. Um dos exemplos é a InstaCasa, construtech que permite que potenciais compradores visualizem uma grande variedade de projetos de arquitetura para implantação em cada lote no lançamento do empreendimento. Mesmo em meio à crise, a solução tem se mostrado efetiva e ajudado o setor imobiliário a se reinventar em um momento de tamanha incerteza.

As loteadoras Ingaí e Consurbimplementaram a solução de realidade aumentada da startup para auxiliar na venda dos lotes do Residencial Salto do Monjolinho , em São Carlos/SP, neste período de crise. “Temos mais de 70 anos de experiência na área de loteamento tendo passado por diferentes momentos no mercado, e a solução da InstaCasa se adapta perfeitamente ao momento, pois nos ajuda a levar uma abordagem virtual e diferenciada para nossos clientes”, explica Claudio Bernardes, Diretor Presidente da Ingaí Incorporadora S/A. A Imobiliária Cardinali que possui exclusividade nas vendas trabalha junto deles, com corretores treinados e aptos para apresentar os projetos aos seus clientes.

Quem sonha com a casa própria em São Carlos pode usar o celular ou tablet para baixar o app da InstaCasa e ver projetos de casas em realidade aumentada que estão à disposição do cliente na compra de um lote no Salto do Monjolinho. Uma forma diferenciada de continuar sonhando com o futuro lar, sem sair de casa.

A plataforma da InstaCasa também ajuda os corretores locais a disponibilizar outros benefícios importantes para o cliente, como visualização de plantas de casas, calculadora do custo de construção dos projetos escolhidos , orientação para a aprovação do projeto na prefeitura local e para obtenção do financiamento para construção , por exemplo. É a tecnologia auxiliando o mercado imobiliário a continuar possibilitando a aquisição do lote pelo cliente, numa solução completa para alcançar o sonho da casa própria

A solução

A startup usa a tecnologia para democratizar o acesso a projetos de arquitetura e transformar o modo como as pessoas imaginam suas casas. Usando realidade aumentada, a tomada de decisão no momento da compra é mais assertiva. “Nós conseguimos eliminar a percepção de que um lote tem o aproveitamento mais difícil em função de altas declividades, por exemplo, já que existem boas soluções arquitetônicas para qualquer tipo de lote. O nosso objetivo é apresentar ao potencial comprador a sua casa dos sonhos” comenta Maurício Carrer, CEO da InstaCasa.

Até o final de 2019, a InstaCasa esteve presente em mais de 35 empreendimentos espalhados por cinco estados do país, e espera dobrar este número até o final de 2020. “O setor de loteamentos é bastante tradicional e pulverizado, não existem muitas iniciativas de inovação voltadas a este mercado. Por isso, queremos levar mais tecnologia e dinamizar os processos de venda e ocupação dos empreendimentos”, destaca o executivo, que atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário, acumulando passagens por algumas das principais empresas do setor de incorporação e desenvolvimento urbano do Brasil.

Sobre a InstaCasa:

Lançada em 2017, a InstaCasa se posiciona como o “decorado” do lote, permitindo que um potencial comprador visualize diversas opções de projetos de arquitetura que podem ser implantados em cada lote do empreendimento, em função de suas características físicas e legais.

Após a entrega do lote, a startup ainda auxilia nas etapas de aprovação e financiamento da obra. Em 2019 a startup recebeu uma rodada de investimentos de R$700 mil liderada por Gávea Angels e ConstrutechAngels, primeira iniciativa do mundo com foco em mercado imobiliário.

Para saber mais sobre a solução, acesse: https://www.instacasa.com.br/

