Livro lançado pela Embrapa São Carlos detalha agricultura de precisão

Bovinos passando na balança digital, uma ferramenta de Pecuária de Precisão - Crédito: Gisele Rosso

As ferramentas da Pecuária de Precisão podem contribuir para aumentar a produtividade, a eficiência e a rentabilidade dos sistemas de produção. Automação de processos, inteligência artificial, sensores, chips, entre outras tecnologias que permitam o monitoramento contínuo em tempo real de aspectos produtivos, reprodutivos, saúde e bem-estar dos bovinos e controle das áreas de pastagens são essenciais para reduzir o impacto ambiental e melhorar a sustentabilidade da pecuária nacional.

No livro Agricultura de Precisão: um novo olhar na era digital, lançado em novembro pela Embrapa, há uma seção dedicada para apresentar tecnologias e resultados de pesquisas de vários centros da Embrapa sobre Pecuária de Precisão.

De acordo com o pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste Alberto Bernardi, que também é editor do livro, os capítulos tratam de diversos assuntos relacionados às tecnologias digitais e de como elas podem aumentar a lucratividade com menor dano ao meio ambiente, com bem-estar animal, diminuição de resíduos e equilíbrio no uso dos recursos naturais. “As tecnologias digitais que possibilitem identificar e medir os indicadores produtivos, comportamentais e fisiológicos para melhorar a produtividade e bem-estar dos animais podem ser decisivas para tornar a pecuária bovina ainda eficiente. Como já se tem observado no contexto da produção de suínos e aves”, fala Bernardi.

Os capítulos da seção abordam temas como o uso de robôs na ordenha, drones, softwares e sensores para monitoramento e captura de imagens e movimentos. Essas tecnologias permitem a coleta de dados e a organização e processamento dessas informações para contribuir na tomada de decisões mais acertadas nessa atividade em que o Brasil é um dos principais produtores mundiais de carne e leite bovinos, com rebanho estimado em mais de 230 milhões de animais.

Veja a seção completa no link do livro, da página 621 a 747.

