Linhas especiais serão disponibilizadas para a Festa do Milho em Água Vermelha

Ônibus da Rigras -

A Prefeitura de São Carlos informa que haverá linhas de ônibus com horários especiais para os interessados em participar da 19ª Edição da Festa do Milho que começa na sexta (12/04), a partir das 19h e segue até domingo (14/04), às 20h30, no distrito de Água Vermelha (10 km de São Carlos), na Rua Bela Cintra, em frente à Paróquia São Roque. O valor da tarifa é normal.



A tradicional Festa do Milho vai contar com shows musicais e gastronomia especial com alimentos feitos à base de milho, e outros produtos, como artesanato e diversão para as crianças (brinquedos infláveis).

Confira as linhas de ônibus que estarão disponíveis:

Em virtude da festa de 12 a 14 de abril, a linha 44 Estação X Água Vermelha terá horários especiais:

12/04 – SEXTA-FEIRA

Partidas extras da Estação: 19h, 20h e 21h

Partidas extras de Água Vermelha: 21h, 22h e ao encerramento do último show;

13 e 14/04 – SÁBADO E DOMINGO

Partidas da Estação: 14h, 16h, 18h e 20h.

Partidas de Água Vermelha: 15h, 17h, 19h, 21h, 22h e ao encerramento do último show.

Confira a programação completa da 19ª edição da Festa do Milho:

DIA 12/04 – SEXTA-FEIRA

19h - José Junior e Gabriel; Andriano Reis e Cuiabá; Célio e Leandro

20h30 - Alex Moraes e Cesar Santu

21h30 - Pedro Henrique

DIA 13/04 – SÁBADO

19h - Gabriel Viola

20h - KM 235

21h30 - Beloti e Viana

DIA 16/04 - DOMINGO

11h - Roda Viola com Tião do Ouro e convidados

16h - Orquestra de Violas Amigos Violeiros de São Carlos

18h30 - Alex Olliveira e Banda

20h30 - Doce Veneno

