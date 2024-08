Leitores registram nuvem de poeira e fumaça em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA

Leitores do São Carlos Agora registraram de diversos pontos da cidade uma nuvem de poeira e fumaça que encobriu São Carlos na tarde desta quinta-feira (22). Muita gente achou que poderia ser o tempo fechando e uma chuva se aproximando, mas a condição foi formada devido ao tempo seco que persiste há vários dias.

A umidade relativa do ar chegou a ficar abaixo dos 20%, exigindo atenção com a saúde, principalmente daqueles que sofrem com doenças respiratórias.

A estiagem e o calor também favorecem o acontecimento de queimadas, prejudicando ainda mais a qualidade do ar.

