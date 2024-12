Leitores flagram cobra em pleno centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Cobra causou medo em frequentadores do Cica, no centro de São Carlos - Crédito: Divulgação

Uma cobra causou alvoroço e assustou os frequentadores da Cica, que fica na Avenida Comendador Alfredo Maffei, entre as ruas São Joaquim e D. Pedro II, no centro de São Carlos.

Ali é um espaço público e por volta da 20h deste domingo, 23, uma cobra foi flagrada pelos frequentadores. Uma foto foi encaminhada ao São Carlos Agora e a indignação era grande, já que haviam crianças brincando distraidamente próximo ao réptil.

De acordo com um dos frequentadores, o local estaria com mato algo e carece de manutenção por parte do setor competente da Prefeitura Municipal de São Carlos.

