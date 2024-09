Jovens que prestam o Tiro de Guerra ajudam socorrer criança presa em carro em São Carlos

Um leitor do São Carlos Agora entrou em contato com o portal e divulgou uma boa ação feita por dois jovens que prestam o Tiro de Guerra. O fato teria ocorrido por volta das 18h desta quarta-feira, 11, na rua Jacinto Favoretto.

De acordo com o leitor, uma mulher, distraidamente, teria trancado uma criança entre 4 e 5 anos dentro do carro. Porém, teria deixado as chaves no interior do veículo.

A criança não sabia abrir a porta e a mulher ficou desesperada. Porém, no momento, dois soldados que prestam o Tiro de Guerra passavam pelo local e ajudaram a mulher e conseguiram resgatar a criança.

