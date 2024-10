Jovem desaparece após ser arrastada por enxurrada no interior de SP; chuva causou 3 mortes

Jovem de 18 anos foi arrastada pela enxurrada - Crédito: arquivo pessoal

Sara Gabrielli de Souza, de 18 anos, está desaparecida desde a noite de quinta-feira (24/10) após ser arrastada por uma enxurrada no Córrego do Piçarrão, em Campinas, interior de São Paulo. A jovem voltava do trabalho como vendedora e estava na Avenida Sylvio Moro, na Vila Industrial, no momento do incidente.

Uma amiga de infância informou que Sara vestia uma blusa branca e calça jeans no momento em que foi levada pela enxurrada. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas nesta sexta-feira (25/10) às 8h, mas, até o momento, o caso ainda não foi registrado pela Polícia Civil, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

As buscas continuam, e a comunidade segue em alerta na esperança de localizar a jovem.

CHUVA DEIXA TRÊS MORTOS

As chuvas e ventos ocasionados pela formação de uma tempestade de grande intensidade que atingiu o centro-sul do país causou ao menos duas mortes no estado de São Paulo, segundo informações da Defesa Civil e do corpo de bombeiros do estado. Um homem foi tolhido por uma enxurrada em Campinas, no bairro Jardim Centenário, e encontrado sem vida na manhã de ontem pelos bombeiros. Em Itapira homem de 37 anos estava em um veículo que foi atingido por uma árvore e morreu na hora. Em Itapeva, onde uma mulher foi atingida pela queda de um muro de uma obra, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa do município, onde faleceu.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o oeste e o noroeste do estado, a partir da Região Metropolitana da capital, estão com alerta para chuvas intensas, com potencial para queda de árvores e para registros de ventos acima de 60km/h

