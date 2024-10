Jornadas de Pesquisa em Matemática da USP São Carlos contribuem para formação de futuros cientistas

Estudantes selecionados para a edição 2024 apresentaram resultados para uma plateia de pesquisadores - Crédito: Denise Casatti

Trazer uma experiência genuína de pesquisa, com todas suas nuances, expectativas, descobertas, incluindo as frustrações que sempre fazem parte da trajetória de vida de um cientista. Esse é o principal objetivo das Jornadas de Pesquisa em Matemática, que vão acontecer de 11 de janeiro a 21 de fevereiro de 2025, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Para participar da iniciativa é preciso estar na graduação ou no início do mestrado, além de possuir conhecimentos de disciplinas que fazem parte do ciclo básico da área de matemática, tais como álgebra linear, cálculo diferencial e integral. Essas componentes curriculares costumam estar presentes em todos os cursos de ciências exatas como, por exemplo, computação, engenharia, estatística e física.

As inscrições estão abertas até dia 17 de novembro, bastando preencher o formulário disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/73527. Durante o preenchimento, é necessário anexar o arquivo em PDF do histórico escolar e também adicionar o nome e o endereço de e-mail de um professor ou professora como referência. Essa pessoa deverá enviar uma carta de recomendação, conforme instruções disponibilizadas no formulário. Além disso, quem tiver experiência prévia em olimpíadas científicas poderá incluir a documentação comprobatória de participação ou premiação.

“No mundo da pesquisa matemática, essa experiência de pesquisa costuma acontecer apenas durante o doutorado. Por isso, criamos as Jornadas para propiciar essa oportunidade a quem está terminando um curso de graduação ou começando o mestrado”, explica o professor Guilherme Silva, do ICMC, um dos coordenadores da iniciativa. “Encorajamos a participação de todos os estudantes que têm experiência em atividades extracurriculares como, por exemplo, projetos de iniciação científica ou de extensão, nas áreas de computação, engenharia, estatística, física ou matemática. A atuação nesses projetos pode ser mencionada no formulário de inscrição”, ressalta o docente.

Orientação sob medida

Para propiciar um mergulho aprofundado em uma experiência colaborativa de pesquisa, durante as Jornadas, os estudantes se reúnem em equipes para se dedicar à investigação de um problema matemático, o qual será escolhido a partir de sugestões oferecidas pelos pesquisadores que vão supervisionar o trabalho dos times. Na primeira semana do evento, serão ministrados minicursos, em que os supervisores vão apresentar os problemas matemáticos propostos e revisar conceitos necessários para abordá-los.

Entre os pesquisadores confirmados para supervisionar as atividades de pesquisa estão Ali Tahzibi, do ICMC; e Javid Validashti, da DePaul University, de Chicago, nos Estados Unidos. Vale destacar que as Jornadas ocorrem de forma simultânea com o Programa de Verão em Matemática do ICMC, que é tradicionalmente oferecido no início do ano.

Edições anteriores

Em 2023, as Jornadas começaram com um projeto piloto, que contou com a participação de oito estudantes. Divididos em dois times, eles desenvolveram atividades de pesquisa de 3 de janeiro a 10 de fevereiro, atuando em dois diferentes projetos: Jogos de dados não transitivos e Urnas de Pólya em hipergrafos.

Já na edição de 2024, os estudantes se dividiram em três times e desenvolveram os seguintes projetos: Sobre baralhos e passeios aleatórios; Aproximando superfícies de alta dimensão; e Jornadas de Fibonacci. Houve a participação de alunos de diferentes instituições brasileiras, como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), além de um estudante da Universidade de Buenos Aires, na Argentina.

Todas as edições do evento contam com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI). Por isso, os estudantes selecionados poderão receber auxílio financeiro, caso não residam em São Carlos.

