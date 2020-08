Irmã pede ajuda para encontrar pedreiro que está desaparecido desde o final de junho

A irmã de Anderson Fernando de Miranda de Camargo entrou em contato via Whatsapp do São Carlos Agora pedindo ajuda para encontrá-lo. O pedreiro de 24 anos saiu de casa no dia 29 de junho após uma discussão com a ex-amásia e desde então não deu mais notícias.

Ainda de acordo com a irmã, Anderson reside no Planalto Verde e possui três tatuagens nos dois braços. Um tribal em um braço e no outro está escrito o nome "Maria" e uma cruz com um rosário.

No dia que Anderson desapareceu ele vestia a mesma roupa que aparece na foto desta publicação.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do pedreiro deve ligar para o telefone 190 da Polícia Militar ou mesmo entrar em contato com o Whatsapp do SCA: (16) 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também