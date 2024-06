Intersom FM é vendida ao sistema Clube e passará a se chamar Rádio Mix

SIGA O SCA NO

O Sistema Clube de Comunicação anunciou em suas redes sociais a aquisição da Intersom FM, que passa a ser a nova afiliada da Rede Mix de Rádio na frequência 103.3. A compra expande a rede do Sistema Clube para oito emissoras espalhadas pelo estado.

Na cidade de São Carlos, onde já opera as rádios Clube FM 104,7 e 91 FM Sertaneja, a chegada da Rádio Mix São Carlos representa uma nova opção para os ouvintes que apreciam o segmento POP adulto. "A Mix FM é uma marca consagrada no cenário nacional e estamos muito felizes em trazê-la para São Carlos", afirma Juliano Borges Pizani, diretor artístico das emissoras do Sistema Clube.

